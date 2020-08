Schuszter Lóránt megvédte az Orbán-rendszert Koncz Zsuzsáéktól

Miután Koncz Zsuzsa felemelte hangját a rendszer ellen, Schuster Lóránt, a P. Mobil vezetője a kormánybarát Magyar Nemzetnek adott interjújában megvédte Orbánékat.



Schuszter a Kádár-rendszerrel kapcsolatban arról beszélt, hogy szerinte azért nem kedvelték őket annak idején, illetve azért ütköztek olyan sok nehézségbe a boldogulások kapcsán, mert a magyar identitásuk zavaró volt, és akkoriban ehelyett főként bugyuta szerelmesdalokkal akarták etetni a népet, hiszen az addig sem lázadt. A Kádár-rendszerre egyébként nosztalgiával gondol, ahogy ő fogalmaz: reggeltől estig nők után járt, de ezen kívül nem sajnál belőle semmit.

Koncz Zsuzsa kijelentéseivel kapcsolatban is szóra bírták, az énekesnőről így vélekedik:

Az apósa Kádár szövegírója volt. Egy technikus egyszer azzal poénkodott, hogy Koncz Zsuzsának két mikrofont kell felrakni, mert, mint mondta: „hang helyett csak meleg levegő jön belőle”. Életemben egyszer találkoztam vele, akkor is csak futólag, és azt üzenném neki, ahogy az összes többinek is, aki az előző rendszer kedvezményezettje volt, hogy legalább most fogják be a szájukat."