A Facebook letiltotta Demeter Szilárd posztját, aki ezután egy Holokauszt-áldozathoz hasonlította magát

Nehéz az élet az államilag támogatott fehér férfiak számára, na.

Komoly véleménycikket írt az Origo-ra Demeter Szilárd. A miniszteri biztos, aki "koordinálja a magyar könnyűzene megújítását és társadalmiasítását," emellett a PIM vezetőjeként milliós támogatásokról dönt, láthatóan elnyomva érzi magát, amiért egy posztját vette célba a közösségi médium algoritmusa.

Az oldal egy olyan posztot törölt le, amiben Demeter megosztott volna egy róla írt kritikus cikket a Magyar Narancsról, ahol állítása szerint "lebuzizták." A lap ugyanis szexuális hasonlatot használt arra a gyakorlatra, amivel Demeter a rockzenekarában játszó zenésztársának évi 6.6 milliót ad a PIM pénzéből tanácsadásért. Ezután a tiltásról készült képernyőfelvételt is kirakta volna, de mivel azon is látható volt az a bizonyos b-betűs szó, ezt sem engedte kirakni.

(A Narancs és Demeter között korábban is volt probléma, miután a férfi engedély nélkül közölt le egy vele készült interjút.)

Megértőbb volt azonban vele szemben az Origo (akik korábban az említett ominózus interjút is gondolkodás nélkül átvették), ahol be tudta mutatni mindkét posztját, kifejthette véleményét a Facebook kettős mércéjéről, ráadásul felelős szerkesztői döntésként azt is engedték, hogy ilyen dolgokat írjon melléjük:

Ezzel a Facebook politikai terepre lép: akárcsak Dr. Mengele, megítéli a bevagonírozott embereket, és ránézésre, önkényes döntés következtében egyeseket a gázkamrába küld.

A Facebook bevallottan nem tökéletes algoritmusai eléggé akadozva szűrik az óriási mennyiségű tartalmat, és elég gyakran hibáznak. A Holokauszt pedig a 20. század legszörnyűbb népirtása volt, amely során több mint 6 millió, elsősorban zsidó származású embert irtottak ki a nácik.

Szóval mindenki döntse el, illik-e ide ez a hasonlat.

Kép: MTI/Soós Lajos