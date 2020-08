Ömlik az eső – van, ahol már több mint 100 milliméter hullott

Kiadós felhőszakadás kíséri az országot átszelő viharokat, nem egy helyen 50 mm-nél is több csapadék is hullott – számolt be az Időkép.



Győrben is leszakadt az ég – fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az eddigi adatok szerint az elmúlt 24 órában a legtöbb eső Tatán esett, itt már 113 millimétert mutat a mérce.

Ács környékén szupercella is kialakult, nem messze Gönyűn több mint 80 mm esett.

Mintegy 160 riasztás érkezett az Észak-Dunántúlról

Hétfőn kora estig mintegy 160 esethez riasztották a tűzoltókat a heves esőzések miatt az észak-dunántúli térségben – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-vel.

Dóka Imre elmondta: a legtöbb bejelentést Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyéből kapták. Főként a hirtelen felgyülemlett esővíz szivattyúzásához kértek segítséget. A viharos szél több helyen vezetékeket is leszakított – közölte.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délután adott ki másodfokú riasztásokat felhőszakadás veszélye miatt több dunántúli megyére. Később zivatarveszély miatt is kiadták a másodfokú riasztásokat. Azt írták: intenzív záporokra kell számítani. Az Észak-Dunántúlon a láncba szerveződő zivatarokat jellemzően 20-30, több helyen 50 milliméternyinél is több csapadék, óránkénti 60-70, néhol 80-90 kilométeres szél és jégeső kísérheti. Éjszaka a zivatarok továbbhaladnak az Alföld és az Északi-középhegység felé. Ekkor a zivatarokat felhőszakadás, óránkénti 60-70 kilométeres széllökések és kisméretű jég kísérheti.

Keddre is országszerte adtak ki figyelmeztetéseket

Keddre is országszerte adott ki figyelmeztetéseket zivatarveszély és felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést.

Azt írták: kedden elsősorban a Dél-Dunántúlon, illetve a Duna vonalától keletre, kisebb eséllyel a Dunántúl északi felén is lehet zivatarok kialakulására számítani, amelyeket felhőszakadás, óránkénti 60-70 kilométeres széllökések és kisméretű jég kísérhet.

Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű.

(MTI, Időkép)