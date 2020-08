Európában Magyarországon a legnagyobb az infláció

Júliusban váratlanul 3,8 százalékra ugrott a magyar infláció – közölte a múlt héten a KSH. Most az is kiderült, hogy Európában sehol nem mértek ilyen ütemű drágulást, vagyis rekorderek voltunk. Ebben egyszeri hatások is szerepet játszottak, hiszen a dohánytermékek és az üzemanyagok jövedéki adója is emelkedett.

Mindenkit meglepett a múlt héten, hogy a júniusi 2,9%-ról 3,8%-ra ugrott az infláció Magyarországon. Az elemzők előzetesen 3,2-3,3%-os értékre számítottak, vagyis a tényadat jelentősen felülmúlta a prognózisokat, ekkora ugrást senki nem várt – írja a portfilio.hu.

Persze nem rendkívüli az Európa-bajnok magyar infláció, már júniusban is dobogós volt a 2,9 százalékos drágulás a lengyelek és a csehek mögött. Júliusban annyi történt, hogy még őket is megelőztük.

