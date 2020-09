Orbán szerint állig felfegyverkezve várjuk a járvány második hullámát

Szerinte a sok hónapnyi tapasztalat mellett most már van egy nemzeti konzultáció is a kormány háta mögött a járványról.

Állig felfegyverkezve várjuk a koronavírus-járvány második hullámát – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor/videorészlet

A kormányfő kiemelte: "okosabbak vagyunk, mint voltunk", mert van tapasztalat.

Márciusban csak néztünk ki a fejünkből, hogy mifajta vírus ez, honnan jött (...). Most már azért sok hónapnyi tapasztalat is van a hátunk mögött, meg van egy nemzeti konzultációnk is