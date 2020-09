Az orvoskamara alelnöke a 24.hu-nak adott interjút.

Két hét alatt annyi teendője lett az egészségügynek a koronavírussal kapcsolatban, mint tavasszal két hónap alatt. Nagy a nyomás, és egyre nagyobb lesz az egészségügyön

– nyilatkozta a 24.hu-nak Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara egyik alelnöke.

A kamara szerint óriási a teher az orvosokon, és több helyen már erőforrás-átcsoportosításra, sőt intézménybezárásra is szükség volt.

Az infektológiai osztályokra neurológusokat, pszichiátereket, de még fogorvosokat is rendelnek ki

– mondta Álmos Péter a lapnap, kiemelve, hogy a tavaszi járványhelyzetben csak a sürgősségi és halaszthatatlan ellátás működött, az elektív, előre tervezhető ellátásokat drasztikusan vissza kellett venniük az intézményeknek, amiből adódóan több szabad kapacitással rendelkeztek. Most viszont a kórházak teljes kapacitással működnek úgy, hogy közben érkeznek a covidos betegek is, és orvosi személyzetet kell átcsoportosítani. A kamarához eljutott olyan információ is, hogy

az egyik egyetemi centrumban már 5-6 napig állnak bent a levett minták, mert nincs elég ember és eszköz azok elemzésére.

Álmos Péter szerint ráadásul nemcsak a vírus jelent veszélyt az egészségügyi dolgozókra nézve, hanem a stressz és a pszichés leterheltség is.

Álmos Péter a 24.hu lapnap elmondta azt is, hogy a MOK adatbázisából kiderül, hogy

egy év alatt háromszáz 40 év alatti orvos lépett ki a kamarából.

Két dolgot jelenthet, ha egy fiatal orvos megszünteti kamarai tagságát: elment az országból és külföldön praktizál, vagy maradt, de nem dolgozik már orvosként – tette hozzá.

A tavasszal kiépített többletkapacitás a második hullámra már nem áll rendelkezésre, és a nyár alatt több aneszteziológus, infektológus és egyéb orvos sem lett

– fogalmazott az alelnök, hozzátéve, azt leszámítva, hogy vannak nagy számban lélegeztetőgépek, és a tudásunk is átfogóbb a vírusról, a helyzet az egészségügyben az első hullámhoz képest nem változott.

Álmos Péter szerint a helyzetet súlyosbítja az évtizedek óta megoldatlan bérfeszültség is:

jelenleg egy Covid-osztályra vezényelt orvos 900 forintos gyorséttermi órabérért menti a betegek életét

Forrás: 24.hu

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán