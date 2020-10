Komoly fordulat: Elfoglaltak még egy épületet is az SZFE diákjai

További fejlemények.

Elfoglalták a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) filmes képzésnek helyet adó Szentkirályi utcai épületet is az intézmény diákjai.

A hallgatók csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott: szerda este értesültek arról, hogy az egyetemet fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma nyílt pályázat kiírása nélkül bízott meg két rektorhelyettest, akik a friss módosítások értelmében az intézetvezetői feladatokat is elláthatják. Éjjel ezért a Szentkirályi utcai épület elé is őrséget állítottak, sem a Színházművészeti, sem a Film- és Médiaintézet épületeibe nem engedik be az általuk el nem ismert kuratórium által megbízottakat. Az SZFE Vas utcai épületét még szeptember elején vonták blokád alá a hallgatók.

Novák Emil filmrendező az SZFE általános rektorhelyettese, Zalán János színész, producer pedig oktatási rektorhelyettesként dolgozik csütörtöktől, ezt Vidnyánszky Attila, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke szerdán jelentette be. Az egyetem korábbi vezetésének felmondási ideje szerdán járt le.

A hallgatók kifogásolták, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium tíz hónapja nem nevez ki pályázat útján megválasztott rektort.

A hallgatók beadvánnyal fordultak az ügyben Aáry Tamás Lajoshoz, az oktatási jogok biztosához, aki vizsgálatot indított.

Németh Gábor egyetemi docens, a SZFE sztrájkbizottságának tagja elmondta, hogy a sztrájk első napján a belsős dolgozók mintegy 60 százaléka csatlakozott a munkabeszüntetéshez. A sztrájkot kétnaposra tervezik.

Kérdésre válaszolva a hallgatók elmondták: bizonyos órákon, nyílt kurzusokon részt vesznek és abban bíznak, hogy jelen feltételek mellett is tudják teljesíteni a félévet.

Forrás: MTI

Kép: Telek Balázs