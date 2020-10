A Mandiner azt írja, a kormányfőhöz közeli körökből értesültek arról, hogy Orbán Viktor határozatlannak tartja a Mazsihisz elnökének Bíró-ügyben tanúsított fellépését.

Orbán Viktor a Mazsihiszt, személyesen pedig Heisler András elnököt tartja felelősnek azért, hogy az ellenzéki pártok a két éve még judapestező Bíró László mögé álltak be a szerencsi választáson

- írja a Mandiner.

A lap szerint Orbánban

A Mandiner még augusztusban megkérdezte erről Heisler Andrást, aki azt mondta akkor:

minden, bármely etnikai, vallási csoport, szexuális kisebbség elleni uszítást egyaránt elítél teljesen függetlenül attól, melyik politikai csoportosuláshoz tartozik az, aki ilyeneket mond. Ha Bíró László ilyen kijelentéseket tett, akkor természetesen az ő kijelentéseit is. Ahogy a frissen kitüntetett Raffay Ernő történész hosszú, nyílt zsidózását is, amely egy most előkerült felvételen hallható”