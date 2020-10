Áramlopás miatt ment ki a rendőrség a VII. kerületi önkormányzathoz, egy DK-s képviselő azonnal lemondott

A rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást a VII. kerületi önkormányzat épületében, számítógépeket is lefoglaltak – írja a hvg.hu.

Ezt követően Borka-Szász azonnal lemondott képviselői mandátumáról, és kilépett a pártból.

Bajkai István, volt fideszes alpolgármester, jelenlegi országgyűlési képviselő a Telexnek azt nyilatkozta, a DK-s képviselő irodájában bitcoin bányákat üzemeltettek a gépeken.

Niedermüller Péter, a kerület polgármester Facebook-oldalán fakadt ki. Azt írta, ordítani tudna: „(...) mi az öreg ördögnek kell ilyen baromságot csinálni? Miért kell veszélyeztetni mindent, amit lassan, rettenetesen sok munkával elértünk? Miért kell cserben hagyni mindenkit, a többi képviselőt, a pártot, az eszméinket?"

Tényleg le vagyok sújtva, mélységesen fel vagyok háborodva, erre egyszerűen nem voltam felkészülve. Soha, de soha nem fogom megengedni, eltűrni, hogy az önkormányzatban, annak környékén bárki is lopjon, vagy bármilyen törvénytelenséget kövessen el. Aki pedig mindennek ellenére ezt teszi, attól azonnal elválunk. Most is ez történt. A törvényesség, a morális elvek betartása mindenkire vonatkozik. Az én pártom tagjaira pedig különösen”

- írta Niedermüller.

Fidesz: loptak, és most is lopnak

A Fidesz is elmondta véleményét, a kormánypárt közleményében úgy fogalmaz, "Erzsébetvárosban a baloldal korábban is lopott, és most is lop, ott folytatja, ahol 2010-ben abbahagyta".

Közleményükben azt írták: emlékezetes, hogy a Hunvald-korszakban a nyomozó szervek elvitték a baloldali polgármestert és ugyancsak letartóztatták az akkori pénzügyi bizottság elnökét is, akit súlyos börtönbüntetésre ítéltek vagyonellenes bűncselekmények miatt.

Pénteken a baloldal pénzügyi bizottsági elnökét érte tetten a nyomozó hatóság. Hivatalosan lopás a gyanú tárgya, amelyet az önkormányzat hivatalos helyiségében folytatott a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője, de ennél sokkal súlyosabb bűncselekmények is feltételezhetők

- tudatták.

A kerületi Fidesz szerint "a gyanú fennáll", ezért azt kérdezik, hogy a "kerület gyurcsányista vezetése", Niedermüller Péter (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) polgármester tudott-e a lopásról, továbbá részesült-e a lopásból származó haszonból ő és a Demokratikus Koalíció, finanszírozták-e a pártjukat a lopott pénzből?

Emellett felszólítják Oláh Lajost, a kerület DK-s országgyűlési képviselőjét, nyilatkozzon arról, hogy "az önkormányzati jobbkeze", a bűncselekményben feltételezhetően érintett Borka-Szász Tamás juttatott-e neki a lopott haszonból, hiszen – tették hozzá – tudomásuk szerint rendszeresen tárgyalt a gyanúsítottal a lopás helyszínén.

"Az erzsébetvárosiak sajnos ismét megtapasztalták, hogy a baloldal Erzsébetvárosba nem önkormányzatot vezetni, hanem lopni jár. Bízunk abban, hogy a hatóságok a bűncselekmény minden szálát és érintettjét felderítik és bíróság elé állítják"

- áll a kerületi Fidesz MTI által ismertetett közleményében.