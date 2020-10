Egyre nagyobb a tömeg az SZFE-tüntetésen, Orbánnak üzentek a szónokok – videó

Az Urániához érkeztek a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói által szervezett tüntetés résztvevői.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mintegy 10 ezer ember lehet a helyszínen, már elkezdődtek a beszédek.

19:15

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos választmányának tagja, pécsi tanár.

Közölte: a PDSZ kezdettől támogatta az SZFE hallgatónak és oktatóinak kezdeményezését "az állam által delegált illetéktelen kezek távoltartására". Úgy fogalmazott: "Nem pusztán a szolidaritás miatt álltunk az SZFE mellé, ez szakszervezetként kötelességünk: egy hajóban, ugyanazzal a széllel szemben hajózunk."

Arról is beszélt, hogy a Nemzeti alaptanterv normakövető magatartást erőltet rá a tanárokra és a diákokra. – Ma a hatalomnak nem önálló emberekre, hanem rabszolgákra, és feltétel nélküli hívekre van szüksége – mondta el a közalkalmazotti törvény és a „rabszolgatörvény kapcsán”. – Az SZFE ügye mindannyiunk ügye, a hallgatók összefogása példaértékű, de jó lenne, ha nem csak tisztelőik, hanem egyre több követőjük lenne. Az egyetemen pedig nem ezredesekkel, hanem a választott szakemberekkel kellene rendezni a viszonyokat. Nincs szabad ország szabad oktatás nélkül – mondta.

18:45

Fülöp Barnabás, az ELTE BTK és Simonyi Lengyel Mira, a Képzőművészeti Egyetetem hallgatói, a Titkos Egyetem képviselői szólaltak fel.

"Nekem gólyaként nem hallgatói fórumokon kéne részt vennem, hanem órákon részt vennem, amiért felvételiztem, és pláne nem a rendőrkapitányságon kéne tüntetést bejelentenem" – mondta Simonyi Lengyel. "De mind itt leszünk, amíg nem hagynak minket a nagy művészek örökségéhez méltóan tanulni és tanítani" – tette hozzá. "Itt leszünk, mert minőségi felsőoktatást akarunk, arra viszont csak autonóm oktatási intézményben van lehetőség. Ezt viszont a jelenlegi hatalom nem garantálja".

18:35

A hvg.hu beszámolója szerint Vilmos Noémi, az SZFE hallgatója azt üzente Orbán Viktornak: "Forradalmat csinálni márpedig lehetséges." Hozzátette: "Ha ön egy jól teljesítő országot akar vezetni, fontos lenne, hogy közben ne vegye le a szemét az országról."

Tisztelt miniszterelnök úr! Gondolom, Ön most nem áll itt köztünk. Tisztelt, miniszterelnök úr, kiemelhetjük ezt a pillanatot a sok vészjósló közül, mert itt most nem csak egy ügyről van szó, hanem az összesről – fogalmazott Vilmos Noémi ötödéves hallgató. – Magyarország nem teljesít valami jól, már ki sem látunk a bajból, amit önök okoztak – tette hozzá. – Ha egy sikeres országot akar vezetni, ne vegye le a szemét az országról, amit vezetni akar. Ennyi ember hangja talán végre elér önhöz. „Már ki sem látunk a bajból, amit Ön, önök okoztak és felelősséggel tartoznak azért, hogy eltussolás helyett megoldják” – mondta. Hozzátette: „Forradalmat csinálni márpedig lehetséges”. Beszédét pedig így fejezte be: „Ahogy elnézem, a nemzeti együttműködés rendszere megteremtődött” – idézte a Magyar Hang a hallgató beszédét.

Az eseményeket videón is lehet követni, ide kattintva.