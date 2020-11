Üzent a Fidesz: Soros!

Ezt a háborút Soros és Gyurcsányék indították Magyarország ellen a bevándorlók betelepítéséért, amiért a magyar emberek és a nemzeti kormány nemet mondanak a bevándorlásra – reagált a Fidesz Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció elnökének kijelentésre, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök háborúba hívta a nemzetét.



A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta,"Gyurcsány Ferenc, mint a Soros-lista hazai vezére" pontosan tudja, hogy az uniós pénzek politikai feltételhez kötésével Brüsszel valójában azt akarja elérni: Magyarország is engedje be a migránsokat. "Soros kiadta a parancsot Brüsszelnek", hogy ne adjon uniós pénzt azoknak az országoknak, amelyek nem fogadnak be migránsokat, és Brüsszel most "ezt a megrendelést teljesíti".

A közlemény szerint

Soros György és Gyurcsány Ferencék sokféle eszközzel próbáltak eddig is nyomást gyakorolni, most éppen az uniós pénzek elvételével fenyegetnek.

Hangsúlyozták: a leghatározottabban elutasítják ezt a zsarolást, és készek Magyarországért minden vitát vállalni.

Álláspontjuk szerint "nyilvánvaló", hogy ha Gyurcsány Ferenc és a baloldal lenne hatalmon, nem lenne erről semmilyen vita, "hiszen ők lazán beengednék a bevándorlókat Magyarországra, és bevándorlóországot csinálnának hazánkból".

Gyurcsány Ferenc pénteken arról beszélt,

ha Orbán Viktor megvétózza az uniós költségvetést, a magyarok legalább 14 ezer milliárd forinttól esnek el, vagy legalábbis ennyi pénz kerül veszélybe.

A pártelnök úgy fogalmazott: a kormányfő háborúba hívta a nemzetét. Az ellenzéki politikus szerint nem lehet másként értelmezni Orbán Viktornak a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken elhangzott mondatát, miszerint "mindent megfontoltunk, mindent meggondoltunk".

