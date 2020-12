Januártól kezdődhetnek a kórházi hálapénz-razziák

Egyelőre nem tudni, hogy hogyan fogják ezt ellenőrizni, de akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kaphat az, aki adja és elfogadja a hálapénzt.

A Népszava cikke szerint januártól jár az emelt bér az orvosoknak, viszont ezzel egyidőben elkezdik "levadászni" a paraszolvenciát (hálapénzt) elfogadókat, ez utóbbiról biztos forrásból értesült a lap.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/pixabay.comn CCO

A cikk szerint az orvosok béremelésének utat nyitó törvény a Büntetőtörvénykönyvet (Btk.) is módosította, és megtiltotta a hálapénz elfogadását, amely esetében akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kaphat az az egészségügyi dolgozó, aki ezt kapja, de az a delikvens is, aki adja. Januártól egy eü-dolgozó a betegtől a kezelés után legfeljebb egyszer és csakis olyan tárgyat fogadhat el, amelynek értéke nem haladja meg a minimálbér havi összegének 5 százalékát – ez jelenleg 8 ezer forintot jelent.

A lap információi szerint a kormány nem fog várakozni, hanem januártól már nekiállnak a hálapénz kiszorításának.

A Népszava megkereste a Belügyminisztériumot és az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, hogy mikortól és milyen formában fog működni az ellenőrzés, de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.

A lap által megkérdezett orvosoknak nincs elképzelésük arrólm hogyan lehet az érintetteket ellenőrizni. Egyikük arra is kitért, hogy benne és kollégáiban visszás érzést kelt, hogy még azelőtt lép életbe a hálapénz elfogadását szigorúan szankcionáló törvény, hogy az emelt bér összegét kifizetnék nekik.

"Ráadásul – emlékeztetett – az új törvény gyakorlatilag megtiltja a főállásokon kívüli jövedelemszerzés szinte valamennyi formáját, vagyis sokak számára az eddig megszerezhető orvosi fizetéseknek csak töredékét biztosítja majd az emelés. Egyikük hozzátette: a járvány alatti szankcionálás a lehető legrosszabb pillanatban kezdődik. Most sem a betegeknek, sem az orvosoknak nem ez a legfőbb gondja. Ráadásul a covid osztályokon nem jellemző a hálapénz, a más betegséggel küzdők nagy része pedig most el sem jut orvoshoz"

- olvasható a cikkben.

– Nehéz elképzelni, hogyan fogják felderíteni a hálapénz elfogadását a kórházban, tekintve, hogy ez jellemzően szűk körben történik, ahol mások nincsenek jelen – kommentálta hírünket Asbóth Márton, a Társaság a Szabadságjogokért magánszféraprojekt-vezetője. Szerinte az orvosok esetleges megfigyelése – például egyes helyiségek bekamerázásával – súlyos adatvédelmi kérdéseket vet fel. Olyannyira, hogy ez esetben az adatvédelmi jog megsértése jóval súlyosabb lenne, mint az az előny, amit a bűncselekmény felderítése jelent. Ugyanakkor a hálapénzt elfogadó orvosok leleplezhetők adóhatósági eszközökkel, ha például felderítik, hogy a hivatalos jövedelmüknél magasabb színvonalú az életvitelük, de akár betegek bejelentése alapján is van mód lebukásra. A kórházi, rendelői munka során viszont nehezen képzelhető el az orvosokkal szembeni tömeges nyomozati munka, és az őket lebuktató akciók sora.