Végrehajtást indít Bayer Zsolt ellen a ki nem fizetett 300 ezres sérelemdíj miatt Hadházy Ákos.

- írta meg szerdán a Telex.

A Kúria még szeptemberben mondta ki, hogy Bayer megsértette Hadházy személyiségi jogait, amikor 2017 októberében blogján egy bejegyzésben azt írta:

Később pedig arról írt Bayer, hogy

Bayer a másodfokú ítélet után azt ígérte, ötforintosokban fogja kifizetni Hadházynak az összeget, még gyűjtést is szervezett erre. Úgy látszik azonban, hogy ez nem történt meg. Hadházy Facebook-posztjában ma azt írta:

Végrehajtást indítottam Bayer Zsolt ellen. Miután elvesztette a személyiségi jogi pert – amit azért indítottam, mert a megmondóember szándékosan összekeveri véleménynyilvánítást a gyalázkodással –, azt állította, nem fog fellebbezni, hanem ötforintosokban fog fizetni. Gyűjtést is rendezett és azt írta, össze is jött. Miután finoman jeleztem neki, hogy a törvény szerint ötforintosokból maximum 50 darabot, vagyis 250 forintot vagyok köteles elfogadni és ehhez tartani is fogom magam, inkább mégis felülvizsgálatot kért a Kúriától. Elvesztette.