A Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára a Szabad Európának azt mondta, nem lenne semmi akadálya annak, hogy kötelezővé tegyék az oltást a koronavírus ellen. Ennek elrendelése az országos tiszti főorvos hatásköre, de ez nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági, politikai, jogi szakkérdés is – tette hozzá.

Dr. Nagy Marcell szerint abban sincs semmi különös, ha egy munkáltató dönt így, hiszen már most is vannak védőoltáshoz kötött munkakörök: vadőrnek veszettség, egészségügyi dolgozónak Hepatitis B ellen kell beoltatnia magát.

Amennyiben a munkahelyi kockázatértékelés alapján az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez elengedhetetlen a dolgozók immunizálása, a munkáltató elrendelheti azt a hatályos szabályok alapján.

Ebbe az irányba mutat a Semmelweis Egyetem döntése: dolgozói vagy beoltatják, vagy kétnaponta teszteltetik magukat. A MOK titkára szerint az egészségügyi dolgozók körében csökken a bizalmatlanság, az orvosoknál pedig nem is kérdés, beoltatják-e magukat. Megtette ő is, de érti a szakdolgozók bizonytalanságát, rájuk is ugyanúgy hatnak az ellentmondásos információk, mint a többi emberre.

Találunk példát erre az utazási medicinában is, vannak országok, ahová csak bizonyos oltások beadása után lehet beutazni.

Bizonyos oltásokat kötelezővé tenni tehát egyáltalán nem ritkaságszámba menő dolog. Egyes csoportok oltását kötelezővé tenni sem az, ha például egy településen felüti a fejét a tífusz, mindenkit beoltanak

– mondja a MOK titkára.

Az, hogy az oltást országosan mindenki számára kötelezővé tegyék, ugyanakkor nem pusztán egészségügyi kérdés, hanem gazdasági, politikai, jogi szakkérdés is – a társadalom minden szeletére hat, éppen úgy, ahogyan maga a járványügyi védekezés általánosságban.

Nincs más választás, mint az oltás, ha vissza akarjuk kapni az életünket. Ezt kell világossá tenni! – mondta. Dr. Nagy Marcell szerint kulcsfontosságú lenne a jó kommunikáció, mert az oltás össztársadalmi érdek.

A szakember kiemelte, azt kellene hangsúlyozni, hogy

a koronavírus pusztításához képest, az oltás csak ritkán és nagyon enyhe, könnyen kezelhető tüneteket okozhat, az eddigi oltásoknál Magyarországon pedig még allergiás reakció sem volt.

"Hogyan várható el az, hogy valaki jó döntést hozzon, vagy egyáltalán döntést hozzon, ha ehhez nem kap meg minden információt?"

Dr. Nagy Marcell emlékeztetett rá, hogy az oltás hivatalos honlapja, a Vakcinainfo gyakorlatilag üres, pedig ott lenne a helye minden vakcinával kapcsolatos hivatalos tájékoztatásnak, dokumentumnak, leegyszerűsített, közérthetően tálalt információnak.

Forrás: szabadeuropa.hu, 24.hu