Dr. Gődény: lehet, hogy nem is Müller Cecíliát oltották be? – fotó

Egyre súlyosabb a fazon.

Az újabb kamupárt-alapítás körül mozgolódó, járványszkeptikus Gődény György ismét nagyot alakít.

Azt vetette fel követőinek, hogy mintha valami nem stimmelne a szerdán beoltott Müller Cecília középső fotójával.

Természetesen ő nem állít semmit, csak kérdez, de a kétely magvait azért ügyesen elhinti posztjában:

Ti mit szóltok ehhez, a középső képen is Müller Cecília van, mint a két szélen?

Nem hagy nyugodni, hogy vajon miért nem a megszokott, hagyományos orvosi maszkjában volt az „oltakozásakor”? Ehelyett egy meglepően egyedi és ormótlan, a szemétől a nyakáig, még a fülét is majdnem elfedő „lepedő” van rajta, amilyen formát még életemben soha, sehol nem láttam!

Van még több furcsaság, a vonások, a szemöldök, a haj és más is, de az különösen szokatlan és nagyon érdekes, hogy még a nyaka is állig körbe van bugyolálva egy, a tőle megszokott szolidtól teljesen elütő ormótlan sállal, hogy a jellegzetes vonások ott is takarva legyenek.

Nem furcsa ez az egész, vajon miért kellett őt az oltásakor ennyire elmaszkírozni? Mire volt jó ez, ha nem valaminek a leplezésére?

Kedves hölgyek, Ti sokkal jobban értetek az ilyesmihez, szerintetek ő van a középső képen?

Én csak kérdezem, mert tényleg nem értem, mi volt ez…