Az olcsó, elavult módszerrel készülő kínai vakcinák Kína külföldi térnyerését szolgálják, nekünk azonban nem szabad elkezdenünk oltani velük – nyilatkozta a Válasz Online-nak Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem orvosi karának professzor emeritusa.

A Válasz Online-nak Duda Ernő immunológus, virológus egy nagyinterjúban részletesen elmagyarázza, miért tart a kínai vakcináktól. A Szegedi Tudományegyetem orvosi karának professzor emeritusa szerint nagy gond, hogy a nyugati oltásokkal ellentétben a kínaiakról alig lehet tudni valamit.

Az Egyesült Arab Emírségekben például 86%-os hatékonyságúnak találták a Sinopharm vakcináját, de nem tudni, ez mire vonatkozik, mert négyféle hatékonyságot mérnek. A Sinovac esetében pedig „az egyik országban ezt mérték, a másikban meg azt”, a kínaiak pedig máig nem közlik a tömeges tesztelések dokumentációját, nem kérik a két legtekintélyesebb gyógyszerhatóság, az amerikai és az európai engedélyét.

A Válasz Online-nak hozzátette:

Ezek a készítmények a harmadik világ tömegei számára készülnek. Olyan technológiát használnak, amit Pasteur idejében is alkalmaztak már. Olyan mintha a Nagykörúton most vezetnénk be a lóvasutat. Azon is lehet közlekedni, persze, de nehogy már a 21. században az 1800-es évek technológiáját alkalmazzuk! Miközben az egyik legmodernebb vakcina, a Pfizer-BioNTech kifejlesztésében több magyar is részt vett!