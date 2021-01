Nem volt rémhírterjesztés Hadházy halottasházas, szentendrei videója. Elutasították az ügyben született feljelentést. A bejelentéseiről ismert Tényi István még január 8-án tett feljelentést különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt elkövetett rémhírterjesztés miatt. Most a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) azt közölte a Magyar Nemzettel, hogy álláspontjuk szerint nem történt bűncselekmény. A független országgyűlési képviselő úgy reagált a hírre, több ok miatt is tudta, nem fog nyomozást indulni.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzetnek azt írta, nem volt bűncselekmény, hogy Hadházy Ákos képviselő a szentendrei halottasházban, részben nyitott koporsókban fekvő halottakról készült videóra hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán.

Ezt követően több vizsgálat is indult, még aznap közölték, mégsem koronavírus-fertőzésben elhunytak holttesteit mutatta a videó, a felvételen látszó zsúfoltságot nem tapasztalták, de a holttestek tárolására alkalmas két hűtő közül egy nem üzemelt, a nyilvántartások pedig nem pontosak.

A Magyar Nemzet Szentendrén megtudta: a videó napvilágra kerülése utáni napon több holttestet elszállítottak a halottasházból. A lap megkereste azt a fiatalembert is, akiről elterjedt, hogy az ő telefonján készült a videó, de ő azt mondta, nem volt ott a halottasházban a videó készítésekor. A szentendrei nyomozók még vizsgálják a történteket.

Hadházy Ákos Facebook-oldalán erre úgy reagált, a kormányzati propaganda hiába gyalázta, ő tudta, nem fognak „nyomozni”, mert akkor kiderülne, hogy:

a szentendrei nem egyedi eset, a kórházak proszektúráin még méltatlanabb állapotok uralkodtak, és hazugság volt, hogy biztosan nem voltak koronavírus-fertőzöttek az elhunytak között.

A Párt szócsöve is kénytelen volt megírni, hogy még az ügyészség is elismeri: az igazság nem rémhír! A propaganda persze... Közzétette: Hadházy Ákos – 2021. január 25., hétfő

A Magyar Nemzet hozzáteszi,

Hadházy a kormány és személyesen Orbán Viktor felelősségét vetette fel a videó miatt, ám bakot lőtt, hiszen a kérdéses temető és halottasház a baloldal által támogatott szentendrei polgármester, Fülöp Zsolt felelősségi körébe tartozik.

Forrás: 24.hu, Népszava, Magyar Nemzet