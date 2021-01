Tüntetés a Hősök Terén: a rendőrök megkezdték az intézkedést az üzletkinyitás mellett tüntetőkkel szemben

A telex.hu tudósítója szerint nagyjából háromszázan jelentek meg a Hősök terén vasárnap délben. A tömeges üzletkinyitás mellett demonstrálnak.

13:00: Feloszlik a tömeg, a jelek szerint vége a tüntetésnek.

12:48: A rendőrök folytatják az igazoltatást. Befejeződtek a beszédek, a tiltakozók nem hagyják el a teret.

12:39: A rendőrség sorfallal próbálja elszigetelni a szervezőktől a pár százas tüntetől csoportjait.

Vasárnap délben, nem sokkal fél egy előtt a rendőrség megkezdte az intézkedést a tüntetés szervezőivel szemben.

A rendőrök felírták a szervezők adatait, miközben közvetlenről videózzák az embereket.

A telex.hu élő közvetítése szerint a felszólalók nagyon indulatosak. Több az 1956-os forradalom megmozdulásait emlegették.

Magyarországon most a Tömeges Üzletnyitás Facebook-mozgalom és a Le az Adók 75%-ával Párt kezdte követelni a korlátozások lazítását. Vasárnapra és hétfőre két eseményt is meghirdettek: vasárnap délben a Hősök terén tüntetést tartanak, ami elvileg hétfőn is folytatódik, emellett hétfőn egyfajta polgári engedetlenség keretében kinyithatják a helyeiket a csatlakozó vendéglátósok – írja a Telex.

Utóbbira már több országban volt példa az elmúlt hetekben, Lengyelországban és Olaszországban is népszerűek voltak a demonstratív üzletnyitások.

A dolognak ugyanakkor van egy kis szépséghibája: mind gyülekezni, mind engedély nélkül kinyitni jogszabályba ütközik, így aki csatlakozik a fenti kezdeményezésekhez, az büntetésre számíthat. A rendőrség korábban közleményekben jelezte, hogy a Hősök terére hirdetett eseményre ne menjen ki senki, vasárnap délelőtt a Facebookon 12,3 ezren áll az érdeklődők száma, 3,6 ezren pedig azt jelezték vissza, hogy ott lesznek.

(telex.hu)