Kocsis Máté szerint az ellenzék nem sokszínű, hanem kétszínű, elhalasztják Orbán évértékelőjét és a teljes Gyurcsány beszéd

Pörög a Parlamenti ülés, Szabó Tímea (Párbeszéd) arról beszélt, hogy három napja szüntette meg a kormány 300 ezer ember egészségügyi ellátását. Tóth Bertalan (MSZP) az eddigi tapasztalatok tükrében nem szavazza meg a kormány rendkívüli felhatalmazását, amiről egyébként kedden, azaz holnap lesz a szavazás.

Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés idei első ülésén 2021. február 15-én – Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Simicskó István (KDNP) viszont – nem is annyira meglepő módon – elégedett, és a vakcinák érkezését örömteli dolognak gondolja. Kocsis Máté (Fidesz) visszautasította azokat a vádakat, hogy a kormány nem tesz semmit, és azt mondta, hogy nem teszi őket boldoggá a gyurcsányozás, örülnének, ha Gyurcsány Ferenc eltűnne a közéletből, az ellenzék pedig nem sokszínű, hanem kétszínű szerinte.

Hivatalosan is közölték, hogy elhalasztják Orbán Viktor évértékelőjét, talán ennek fényében válaszolt hosszabban a miniszterelnök.

Orbán Viktor viszontválaszában oltásellenes agitációnak nevezte az ellenzék vakcina engedélyezéssel kapcsolatos aggályait, és ismét elmondta, hogy nem minden jó ami nyugatról jön, bízni kellene a magyar hatóságok engedélyeztetésében. Valamint nemcsak a konzervatív körök kaptak állami támogatást, hanem a vörös bárók is. Több segélyt továbbra sem adna, aki kiesik a munka világából annak továbbra is ott van a közmunka. Az Eurostat adatai szerint az előző öt év átlagához képest 9 százalékkal haltak meg többen idén, ami fájdalmas szám, de például Franciaországban és Belgiumban 15 százalék vagy efölött van ez a szám. Az 5,2 százalékos gazdasági visszaesés mértéke is az EU más országaival összevetve megsüvegelendő.

Az államadósság 89 százalék, a miniszterelnök is elismerte, hogy ez sok, de más országokhoz viszonyítva ez sem rossz a véleménye szerint, hiszen az EU átlaga 90% felett van. A számháborút folytatva elmondta, hogy az egészségügyi ellátásból kieső százezrek nagy része valójában külföldön dolgozik, és amúgy sem esik ki senki a rendszerből emiatt, a rászorulók halasztást és részletfizetést kérhetnek.

A gyurcsányozásban szerinte csak második a Fidesz, mert régen a Jobbik sokkal inkább gyurcsányozott.

