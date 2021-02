Kamu nemzeti konzultációs oldal terjed a neten, a kormány feljelentést tesz a honlap üzemeltetői ellen – Közben a vírustagadó Dr. Gődény ezzel a szöveggel osztotta meg az oldalt

Azt persze nem lehet tudni, hogy ki hozta létre az oldalt.

Egy teljesen ismeretlen hátterű, "Nemzeti Koronavírus Konzultáció” vált elérhetővé az interneten, az oldalról semmit nem tudni. Többen megosztották már az oldalt, többek között a vírustagadó Gődény György is.

Gődény György ezzel a szöveggel osztotta meg a konzultációt:

JÓ HÍR, hogy végre manipulációktól mentes kérdésekre adhatunk válaszokat! Reméljük, ez is elősegíti a mielőbbi nyitást. Nem szokásom, de a járvánnyal kapcsolatos online konzultáció kérdőívét még én is kitöltöttem, és ezt javaslom mindenkinek, hogy tiszta kép legyen a valós társadalmi igényekről és az elvárásokról is.

Bízzunk abban, hogy tiszteletben tartják majd a lakosság véleményét, és a jövőben ez alapján hoznak döntéseket, nem pedig a média és a politika érdekei szerint.