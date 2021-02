A Momentum jelöltje lesz Szél Bernadett

Hadházy Ákoshoz hasonlóan.

Fotó: Facebook/Momentum

Szél Bernadett is a Momentum jelöltjeként méreti meg magát az ellenzéki előválasztásokon. Mindezt Fekete-Győr András, a Momentum elnöke jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatón. Fekete-Győr arról is beszélt, hogy felkérésére Szél segít kidolgozni a Momentum környezetvédelmi programját.

Szél saját választókerületében, a Pest megyei 2-esben indul a jelöltségért, ahol 2018-ban egészen minimális különbséggel, mindössze 296 szavazattal kapott ki a Fidesz jelöltjétől.

Forrás: 444.hu