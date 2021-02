Áll a bál a zuglói előválasztás miatt.

Csütörtökön Tóth Csaba egy olyan videót osztott meg a Facebook-oldalán, amit Vargáné Csengeri Mónika, Ludas fideszes polgármestere készített:

A fenti videót osztotta meg az MSZP-s politikus, amire Hadházy Tóth posztjának kommentjei között így reagált:

"Végtelenül szomorú, ha Tóth képviselő úr – csak hogy engem támadjon – felelős ellenzéki magatartásnak gondolja védelmébe venni ezeket a túlárazott, csaló közbeszerzésekkel intézett beruházásokat! Ezek a „piacok” mind egy fideszes képviselő, Szabó Zsolt körzetében találhatóak. Ő az, akinek egy banki kivonat tanúsága szerint milliárdos vagyona van egy belize-i számlán. A „piacokra” megítélt EU-s pénzeket is szervezetten csalják el, ez már nem csak nekem tűnt fel:Ludas – amelynek polgármestere a videón beszél –, azért is fontos, mert a polgármester asszony jegyzőkönyvezett közgyűlésen beszélt arról: Szabó Zsolt presszionálta őket, hogy az EU-s projekteket intéző központi cégbe lépjenek be."