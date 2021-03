Megakadt a tömeges oltási terv, a polgármester hiába hívja a kormánymegbízottat

Annak ellenére, hogy kormány nem kér a főváros segítségéből a tömeges oltás megszervezésében, a szombathelyi polgármester arról számolt be nemrég: a kormányhivatal és a minisztérium beleegyezésével új oltópontokat jelölnek ki -írja a Telex.

Az illetékes kormányhivatallal közösen járták be az erre alkalmas helyszíneket, és megbeszélték, hogy a Képtárban öt, a Savaria moziban négy, valamint a Schrammel-gyűjteménynek helyet adó volt Éva-malomban öt pontot állítanak fel

Amilyen könnyűnek tűnt a tömeges oltópontok kialakítása, annyira meg is akadt most ez. A polgármester legfrissebb posztja szerint több probléma is felmerült, és az illetékest sem éri el.

Tegnapi telefonos megbeszélésünk alapján ma kellett volna a járási tisztifőorvosnak megtenni az új, általam kijelölt szombathelyi oltópontok bejárását. Ez sem történt meg sajnos. Pedig a működés megkezdése előtt az ő feladata az általa korábban meghatározott feltételek teljesülésének a megállapítása. Amennyiben ezt a feladatát elmulasztja az késedelmet jelent, és ezzel veszélyezteti a szombathelyi polgárok életét, testi épségét.Szombathely polgármestereként ezúton is kérem, hogy haladéktalanul végezzék el a feladatot a holnapi nap folyamán, hogy a következő két napban legyen lehetőségünk az oltandók értesítésére.

– írta Facebook-bejegyzésében, ezt a levelet tegnap este küldte el Harangozó Bertalannak, a Vas Megyei Védelmi Bizottság elnökének, a megyei oltási munkacsoport vezetőjének, aki egyben a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője is.

Nemény kitért arra is:

hogy noha Harangozóval az elmúlt egy évben napi telefonos kapcsolatban és „korrekt munkaviszonyban” voltak, azóta sem veszi fel a telefont. Feltételezem, hogy nem a saját döntése alapján

