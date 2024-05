Azahriah is elmondta véleményét Magyar Péterről és Nagy Ervinről

A 22 éves Azahriah, vagyis Baukó Attila egy hét múlva a Puskás Arénában koncertezik – nem is egyszer –, ám előtte még Friderikusz Sándornak elmondta, mit gondol a Magyar Péter-jelenségről.

Fotó: Facebook/Azahriah

Akik követik a fiatal előadó lépéseit, tudhatják, hogy a Baukó Attila nem fél komoly, politikai témákhoz nyúlni. A dalaiban is bátran mond kritikát a magyar politikai helyzetről. Februárban pedig az influenszerek és véleményvezérek által szervezett tüntetés mögé is beállt, amely során a gyerekvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet – fogalmaz a Blikk.

Most is van véleménye a közéleti helyzetről. Először a választási plakátokról beszélt. Kiemelte, hogy amikor rájuk néz, borzasztóan nívótlannak tartja azokat.

Ez inflálja el a politikát, ezért nem akarnak foglalkozni vele az emberek, mert méltatlannak tartják. Az, hogy közpénzből mennek ezek a plakátok, egyszerűen dedó színvonal, elszomorító, hogy így működik ez az ország

- vélekedik.

Majd Magyar Péter feltűnéséről is kifejtette a gondolatait:

„Az is egy izgalmas dolog, hogy a Fideszből kiválik valaki, mert erre még nem nagyon volt példa. (...) Novák Katalin és Varga Judit lemondatása is egy bizonyíték volt a kormány gyengeségére. Azért egy Kaleta-ügyet és egy Szájer-ügyet is elsunnyogtak úgy, hogy mindenki tudott róla, de hát nem reagáltak rá semmit, ment tovább az élet."

Szerintem ha valaki két oldalról, a DK és a Fidesz részéről is kapja a propagandát és a mocskolódást, az onnan tudja, hogy jó úton jár

– tette hozzá.

Friderikusz ezután arról kérdezte Azahriaht, el tudna-e képzelni olyan politikai ügyet, amelyet képes lenne olyan vehemensen támogatni, mint Nagy Ervin Magyar Pétert.

Ha a társadalmi tudat, amely bennem van, azt érezné, hogy ez a jó út, akkor csinálnám, de abban a formában például, ahogy Nagy Ervin csinálja, nem. Nekem, mint előadónak, zenésznek nem szabad minden egyes platformon, minden áron, minden nap a politikát nyomni az emberek fejébe, nem ez a hivatásom. Ezzel ugyanis inflálom a megnyilvánulásom súlyát

– hangzott a válasz.