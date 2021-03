Hadházy: Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea Dubajban töltötték együtt a nemzeti ünnepet?

Ami tény: a NER kedvenc luxusrepcsije Dubajban járt a napokban. Mindez akkor történik, amikor a járvány harmadik hullámában itthon a halottak száma már meghaladta a tizenhétezret.

Fotó: Facebook

Ha a mellékelt dokumentum valódi (minden jel szerint az), akkor a Gázszerelő és a Műsorvezetőnő a március 15-ei hosszú hétvégét pont Dubajban töltötték együtt. Az Önök pénzéből. Pedig a Főnök kifejezetten kérte, hogy ne menjen senki Dubajba

- írta a Facebookon az egyébként hobbirepülős független parlamenti képviselő, Hadházy Ákos.

A képviselő által leírták alapján a két közszereplő egyértelműen azonosítható: Mészáros Lőrincről, Magyarország leggazdagabb oligarchájáról, Orbán Viktor gyermekkori ismerőséről, bizalmasáról és a nemrég eljegyzett Várkonyi Andrea művorvezető-médiaszemélyiségről.

Az tény, hogy a Gázszerelő által használt OE-LEM lajstromjelű luxus jet Dubajba repült 12-én és tegnap este érkezett vissza.

A dokumentum egy ún. handling request – a repülőgép kiszolgálását igénylő űrlap, amit a dubaji reptérnek küldtek el, benne az utasok részletes adataival. Eszerint kifele négyen utaztak, a Gázszerelő, a Műsorvezetőnő, a Gázszerelő fia és egy hölgy – írja Hadházy.

Visszafelé ketten jöttek, a Gázszerelő és a Műsorvezetőnő.

Az üzleti repülést is ismerő pilóták szerint a dokumentum nagyon hitelesnek tűnik, a formája teljesen megfelel a körülményeknek, a személyzet is valóban a repülőt üzemeltető cégnél repül és a cég adatai, elérhetőségei is valósak.

Sokan vártuk az ifjú párt a kisgépes terminál bejáratánál, de az utasok kisbuszba szálltak és máshol hagyták el a repülőteret- az kérdés, hogy vajon akkor hol ellenőrizték az útlevelüket???

- írja a képviselő.

A két utas maszkban szállt ki, de nagyon hasonlítottak a Gázszerelőre és a Műsorvezetőnőre – írja Hadházy Ákos.

Ha dublőrök voltak és a dokumentum hamis, akkor ez az egész egy nagyon mókás vicc volt – jegyezte meg a képviselő.

Hadházy Ákos hozzátette: "ha valóbán Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea utaztak Dubajba wellnessezni az immár napi 200 halottal járó járvány közepén az Önök pénzéből , az egy mélyen felháborító történet".

A hvg.hu is kapott a hétvégén a Hadházyéhoz hasonló információt. Beszéltek repülési szakértőkkel, akik formai szempontból az előírásoknak megfelelőnek nevezték az ilyen jellegű dokumentumokat, illetve – mint fogalmaztak – ha nem az, akkor aki készítette, pontosan tudta, hogyan kell ennek kinéznie. Kérdéseket juttattak el Várkonyi Andreának, azonban a hvg.hu nem kapott sem megerősítést, de cáfolatokat sem.

Forrás: Facebook/hvg.hu

Címlapkép: Pixabay