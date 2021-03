Diplomamentő akció: Így menekítik ki az SZFE diákjait külföldi egyetemekre

A Színház- és Filmművészeti Egyetem százötven hallgatójának már biztosan nem kell lemondania képzéséről és diplomájáról akkor sem, ha az intézmény átalakításának módja miatt nem kívánja az SZFE-n befejezni tanulmányait, írja a Vidnyányszky Attila vezette fideszes megszállás ellen tiltakozásokat szervező FreeSzfe Egyesület.

Közleményük szerint ugyanis öt európai egyetem veheti át őket formálisan – elismerik eddig megszerzett kreditjeiket és a mestereikkel folytatott további munkát is. Mint írják, egy belső felmérés alapján még ennél is többen élnének a lehetőséggel, ezért továbbra is folynak tárgyalások más egyetemekkel.

Hónapok óta dolgozik a Freeszfe Egyesület az Emergency Exit névre keresztelt diplomamentő programon, melynek keretein belül eddig öt európai egyetemmel – köztük a salzburgi zeneművészeti egyetem (Universitat Mozarteum), a ludwigsburgi előadóművészeti egyetem (Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg), a varsói színművészeti egyetem és annak kihelyezett bialystok-i bábtanszaka (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza), valamint a svájci színiakadémia (Accademia Teatro Dimitri) – sikerült megállapodnia tizennégy SZFE-s osztály átvételéről.

A program nem jelent fizikai kimenekítést: a hallgatók a legtöbb esetben nem utaznak, az eddigi tanáraik taníthatják őket a Freeszfe-n, az adminisztrációs hátteret azonban a külföldi egyetemek biztosítják, tehát elismerik az itthon megtartott órákat, így egyben maradhatnak az osztályok, még akkor is, ha például egy hatfős osztály hallgatói különböző helyekre vannak regisztrálva.

A HVG hozzáteszi, hogy a diplomamentő akcióban Tarr Béla is közreműködött, de mint a lapnak elmondta, ő csak „asszisztált” ahhoz, hogy létrejöhessen a partnerségi viszony az egyik európai filmes egyetem és az egyesület között. „Az adott egyetemen tudják, hogy ki vagyok, és nyilván nyomott valamennyit a latban, hogy felvállaltam nekik is, hogy én is besegítek a Freeszfe-n az oktatásba” – nyilatkozta a hvg.hu-nak a világhírű rendező.

Tarr Béla azt mondja, a diákok ellenállása hozta meg a kedvét újra a tanításhoz.

Most már látom, hogy ők mire képesek, és szívem-lelkem velük van. Intelligens, becsületes, tiszta, romlatlan fiatalembereket látok, tehetségeseket, fantáziadús csapatot, és ez visszaadja az ember hitét. Biztos vagyok benne, hogy aki ebben a csatában részt vett és részt vesz, más dolgokat fog csinálni, mint azok, akik szépen, csendesen, konformistán beépülnek valamibe.

