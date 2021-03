Orbán Salvinivel és a lengyel miniszterelnökkel akarja újraszervezni az európai jobboldalt

Orbán duzzogott egy keveset az Európai Néppártból való távozásuk után. Kijelentette: a járvány alatt is azon voltak, hogyan tegyenek keresztbe Magyarországnak.

Röszke, 2019. május 2. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Matteo Salvini olasz belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes határszemlén Röszkénél 2019. május 2-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

A Fidesz nemrég bejelentette, hogy kilépett az Európai Néppártból (EPP). Orbán Viktor a Néppárt európai parlamenti frakciójában töltött időt úgy jellemezte: Szép volt, jó volt – elég volt.

Elmondta, hogy a Néppárt több esetben is hátat fordított Magyarországnak, főleg a migráció kérdésében, amelyben

„egyáltalán nem segítettek nekünk”.

A 2009/2010-es gazdasági válság idején is „csak fél szívvel segítettek a magyarokon”. Most, a járványhelyzet idején is azon volt az EPP, hogy

„hogyan tegyen keresztbe Magyarországnak". Ilyen szövetségben nem érdemes részt venni, ezért is döntöttek a kilépés mellett

– mondta Orbán Viktor.

Felhívta a figyelmet, hogy kapcsolatban van Morawiecki lengyel miniszterelnökkel, valamint Matteo Salvinivel, az olasz Liga elnöklével. Azt tervezik, hogy Magyarország, Lengyelország és Olaszország megpróbálja átszervezni a jobboldalt. Ez ügyben hamarosan találkozni is fognak az érintett felek.

