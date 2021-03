Orbán inasoknak nevezte a rezidenseket, beleszállt az ellenzék

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth-rádióban adott interjújában beszélt a korlátozó intézkedésekről, amiről bővebben mi is írtunk.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

Arra a kérdésre is válaszolt a kormányfő, hogy a medikusok mennek-e, ha hívják őket – írja a Telex.

Most az a helyzet, hogy a rezidenseket, ők az inasok vagy (…) frissen végzett diplomások és készülnek a szakmájukra, őket már javarészt beoltottuk, és már vezényeltük is, a végzős medikus hallgatók pedg most jönnek sorra az oltásban, és utána, most már van jogszabályi alapja is, és úgy látom, hogy a szívükben-lelkükkben is készen állnak arra, hogy ha menni kell, akkor mennek