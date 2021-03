Egészen nevetséges, hogy miért kellett 2 és fél órát várakozni az esztergomi oltóponton

Ilyen nincs, és mégis van.

Kiderült, hogy azért volt hosszú sor, mert szombaton érkeztek oltásra a vasárnapra hívottak is. Azt mondták, mikor észlelték a hibát, beállítottak egy plusz csapatot is oltani, így a nap végére 732 embert oltottak be.

Fotó: RTL Klub Híradó

Az RTL Klub Híradójának mesélt egy 81 éves nő és fia a 2,5 órás várakozásról, a férfi szerint, mikor a sorban álló tömeget fotózta, a katonák rászóltak, hogy nem készíthet felvételeket, ha pedig valakit megláttak, hogy fotózott, töröltették a felvételt. Ennek ellenére már szombaton keringtek képek a közösségi médiában a hosszú sorról.

Forrás: Telex, RTL Klub