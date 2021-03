16 ezer magyar család gyászol: ma Magyarország felkerült a halálozási lista második helyére

Egy előrejelzés szerint Magyarország nemsokára a halálozási lista első helyét foglalja le. Májusra 30 ezer halottat prognosztizálnak.

Fotó: pixabay.com

Ma reggelre újabb 249 koronavírusos beteg halálát jelentette a Nemzeti Népegészségügyi Központ, ezzel Magyarország Csehország mögött a második helyre került a világon a koronavírusos halálozásban – írja a polgári-jobboldali független lap, a Válaszonline.

A mai adatokkal hazánk a legalább egymillió lakosú országok között az eddigi második Belgiumot is megelőzte, miután az elmúlt hetekben az Egyesült Államoknál, Spanyolországnál, az Egyesült Királyságnál és Olaszország is rosszabbak lettek az adataink – nem egy nap vagy hét, hanem a járvány teljes időszakára vetítve

- írja a portál.

Több mint 16 ezer család gyászol, ma délben az ő veszteségükre is gondolva állt meg az élet egy percre a fővárosban.

Tragikus hangulatú előrejelzésekből is van éppen elég. Szerdán az Átlátszó nevű tényfeltáró portál adatújságírási blogja jelentette meg azt a prognózist, amely szerint

A Magyarországon 2020 március óta áldozatokat is szedő járvány harmadik hulláma 2021-ben nagyon sok halálesetet okozhat.

A járványban eddig elhunytak lakosságra vetített aránya alapján most még előttünk áll hét európai ország. A jelenlegi fertőzési és halálozási adatok és védekezési stratégia alapján készült előrejelzések szerint azonban kicsit több mint egy hónap múlva már elsők lehetünk. A járványt folyamatosan becslő Institute for Health Metrics and Evaluation adatai szerint májusra valószínűleg már több mint harmincezer halottja lesz itthon az új típusú koronavírusnak. Csehország, Bulgária, Bosznia Hercegovina és Oroszország követhetnek majd minket a sorban