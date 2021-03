Jakab Péter: Az Orbán-klán most is jó családi üzleteket fog kötni..

Jakab Péter ismét megragadta az alkalmat, hogy kommentálja a miniszterelnök mai jelentését amelyről mi is beszámoltunk.

Ma a miniszterelnök kiposztolta, hogy a magyar gazdaság annyira jól áll, hogy kanyarban előzünk. Méghozzá akkora kanyarban, hogy mindezt egyenesen Üzbegisztánból üzente meg nekünk a Kedves Vezető, mondván, a magyar kis- és középvállalkozások már annyira erősek idehaza, hogy ideje meghódítani az üzbég piacokat. Ahogy mondta, mentek vele a nagy magyar cégek is, mint az őt luxusrepülőztető Csányi Sándor vezette OTP.

De persze, magától értetődően a bekezdés második fele az, ami érdekes:

Ezek után biztos vagyok benne, hogy az Orbán-klán most is jó családi üzleteket fog kötni, és abban is, hogy vagyonosodásban újra előzni fognak mindenkit.

Közben azért álljon itt egy mai adat is: egy év alatt több mint százezren veszítették el az állásukat csak a hivatalos adatok szerint. Nem Üzbegisztánban, hanem Magyarországon. Ott, ahol a magyar vállalkozások semmilyen érdemi segítséget nem kapnak. Maximum együttérzést meg óriásplakátokat.