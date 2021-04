Kifakadt Zacher Gábor a hétvégi fesztiválhangulat miatt: "Meg lesz a böjtje a terasznyitás utáni rajzásnak. Mi, egészségügyi dolgozók ott leszünk a betegágy mellett"

A hétvégén bulinegyeddé változott a főváros, tömegek lepték el a vendéglátóhelyek kiülős részeit, mintha egy fesztivál lett volna Budapesten. Zacher Gábor nem fesztiválnak nevezné a képeken látottakat, hanem rajzásnak – írja az Index.

A hatvani kórház főorvosa az Indexnek azt mondta: a féktelen bulizás hatásait két hét múlva megérzi az egészségügy.

A terasznyitás utáni rajzásra annyit tudok mondani: mi, egészségügyi dolgozók ott leszünk a betegágy mellett, beadjuk a megfelelő gyógyszereket, mindent megteszünk majd az emberek életéért

– mondta az Indexnek Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa.

Hirtelen kigyulladt a három zöld lámpa, mint a Formula–1-ben, az emberek pedig arra mentek, amerre láttak. Elhiszem, hogy már mindenkinek a töke tele van a bezártsággal, de el kell fogadnunk, hogy a vágyaink és a járványhelyzet még mindig nem párhuzamosak. Nagyon nagyfokú felelőtlenségre, hihetetlen fegyelmezetlenségre vall, amit szombaton és vasárnap láthattunk. És ennek nem holnap, holnapután lesz meg a böjtje, hanem egy-két hét múlva érzi meg az egészségügy. Remélem, tévedek. Remélem, nem lesz igazam

– fogalmazott Zacher Gábor a lapnak.

Kezelünk olyan betegeket, akik a második oltásuk után kerültek kórházba. Tény, hogy lélegeztetőgépre nem kerültek, tehát valóban nem olyan súlyos a betegség lefolyása. Azonban a fertőzést az első és a második oltás után is el lehet kapni, át lehet adni. És itt újra visszakanyarodok a terasznyitáshoz: a pincérek fiatalok, sokan még az első oltásukat sem kapták meg. Hiába van rajtuk maszk, elkaphatják a fertőzést a vendégtől. Nem szeretnék pesszimista lenni, én is nagyon örülnék, ha visszakapnánk az életünket, de nem győzöm hangsúlyozni: ehhez még mindig fegyelmezettségre van szükség

– húzta alá a főorvos, aki arra is kitért, hogy az újranyitási lázban a sétálók is megfeledkeztek a maszkviselésről. Mint mondta, így elsősorban nem köhögéssel, cseppfertőzéssel adunk utat a vírus terjedésének, hanem a levegőben található, mikroszkopikus méretű részecskékbe kapaszkodva, úgymond „szörföl” a vírus. Így nemhogy a tőlünk 80 méterre sétálgatót, hanem az akár 200 méterre lévő személyt is megfertőzhetjük.

Millió ember maszk nélkül az utcákon, parkokban, tereken. Miért? Miért nem tudjuk megérteni, hogy ennek milyen következményei vannak? Nem szabad abból kiindulni, hogy ma már nem háromszázan, hanem kétszázan haltak meg. Ez az adat nem „aktuális”, hiszen sajnos az elhunytak legtöbb esetben az egy-két hete vagy több ideje kórházban lévő betegek. Való igaz, hogy kevesebb a beteg, azt is el kell mondanom, hogy láthatóan javul a helyzet. Azonban ahhoz, hogy ez így maradjon, továbbra is vigyáznunk kell. Olyan nagy kérés ez?

– mondta Zacher Gábor.

A toxikológus szerint hiába jó hír, hogy kevesebb a beteg, amikor egyre többen fordulnak orvoshoz poszt-Covid tünetekkel:

Azt hiszem, ez lesz a következő óriási feladat. Egyre többen kérnek segítséget olyan tünetek miatt, mint a látászavar, bőrelváltozás, pszichés problémák – és most csak a három legjellemzőbbet említettem. Óriási teher lesz, hogy „vissza tudok-e menni a munkába?”, „ugyanúgy teljesítek-e?”, „mennyire változott meg a fizikai állapotom, életem?”, és sorolhatnám. Ezzel újra visszakanyarodnék a mostani rajzáshoz: legyünk türelmesek, kérjük az oltást, várjuk meg a védettséget, ne legyen szükség gépi lélegeztetésre, kórházi kezelésre, poszt-Covid-ambulanciára. Ez mindenkinek a saját felelőssége.

