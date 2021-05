„Nehéz ezután megszólalni" – kezdte Gál Kristóf Müller Cecília mai nyunyókás bejelentése után

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján igen fontos bejelentést tett Müller Cecília – még Gál Kristóf rendőr alezredes sem bírta ki nevetés nélkül – szúrta ki a Telex.hu.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A mai sajtótájékoztatón nem sok újságírói kérdés hangzott el, viszont annál fontosabb lazításokra derült fény. Az országos tisztifúorvos ugyanis mosolyogva jelentette be, hogy most már be lehet vinni a bölcsibe a nyunyókát. Bár hozzátette, hogy előtte jól meg kell tisztítani – írja a Telex.hu. Íme a videórészlet az esetről:

Tavaly tavasszal ugyan még azt kérték, hogy az oviba, bölcsibe ne vigyenek be saját játékot, de mostanra a járványügyi helyzet már ezt is lehetővé teszi, mondta mosolyogva az országos tisztifőorvos, majd átadta a szót Gál Kristófnak. A szóvivő ugyan sikertelenül próbálta visszafojtani a nevetését, majd így szólt: „Nehéz ezután megszólalni." Végül profin kezelte a helyzetet, ahogyan ez a videóból is kivehető.

Forrás: Telex.hu

Fotó: MTI/Balogh Zoltán