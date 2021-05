Gulyás: lesz még újabb oltási akció

Az InfoRádiónak adott interjút Gulyás Gergely.

A pénteki egynapos Pfizer-akcióról, amikor végül előzetes időpontfoglalás nélkül beoltottak százezer embert, a miniszter azt mondta,

ha lesz eloltható vakcina, akkor lehetnek még hasonló lehetőségek.

Most már látják, hogy van igény erre, sokan, ha az oltóanyag típusa is elfogadható, akkor szívesen oltatják be magukat. Beszélt az oltásregisztrációs oldal pénteki terheléses támadásáról, mint fogalmazott, még zajlik a vizsgálat,

de azt sem tartja kizártnak, hogy egyszerre rengetegen próbáltak csak időpontot foglalni.

A védettségi igazolványhoz egyelőre csak jogok járnak, de a felvetésre, hogy például a munkáltatók megkövetelhetik-e az alkalmazottak oltását, azt felelte, „mivel az oltás nem kötelező, ezért érdekes munkajogi vita lenne.

Elkezdődik a Magyarországon élő külföldiek oltása is, kedden indul a regisztrációjuk, és utána ugyanabban a rendszerben kaphatnak oltást. „A társadalmi immunitást kell elérni, s mindenki tagja a társadalomnak, aki itt él Magyarországon” – tette hozzá a miniszter.

