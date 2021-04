Vége, ennyi volt: Több helyen máris lezárták a sort, mert nincs több Pfizer – Videón, ahogy tömegesen megrohamozták az oltópontokat az emberek Orbán bejelentése után

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, péntek délelőtt kígyózó sorok alakultak ki az oltópontok előtt. A regisztrációs oldal már reggel hét óra előtt lehalt, ezért sokan úgy gondolták délelőtt, hogy megpróbálják regisztráció nélkül, személyesen. A Honvédkórház Hungária körúti oltópontján állítólag már egy kordont is kihúztak, és nem engednek újabb embereket beállni a sorba.

Fotó: Propeller.hu

Még az éjjel derült ki váratlanul, hogy ma a Pfizer oltásra is lehet online regisztrálni. A későbbi bejelentés szerint ma 100 ezer Pfizer vakcinát adnak be. Ehhez az eeszt.gov.hu rendszerben kellett volna időpontot foglalni, azonban az még kora reggel összeomlott, csak az tudott regisztrálni, aki szemfüles volt, és ezt még megtette az éjjel, vagy a hajnali órákban. Mivel a regisztrációs oldal azonban reggel 7-től már elérhetetlen volt, sokan úgy döntöttek, hogy rámennek a "lepattanóra" és a kórházi oltópontoknál sorban állva reménykednek abban, hogy jut nekik Pfizer-oltás.

Emiatt több kórháznál is hosszú sorokban álltak az emberek, főleg fiatalok, már délelőtt 9 óra körül. A tömeg 11 óra körül tetőzött a Honvédkórháznál, erről ITT számoltunk be.

Az emberek azért kezdtek gyülekezni, mert hajnalban kiderült hogy 100 ezer Pfizer-vakcinát akarnak meg eloltani az oltópontokon, az online regisztráció viszont ettől rögtön összeomlott, és azóta sem állt helyre az EESZT szervere.

Azonban nem sokaknak jutott regisztráció nélkül oltás ma, ugyanis több fővárosi oltóponton is már dél körül közölték,

a Pfizer elfogyott, innentől AstraZenecát tudnak adni.

A Honvédkórházban biztosan elfogyott a Pfizer

Ahogy helyszíni videónkon is látszódik, a Honvédkórháznál nagyjából 800-1000 méteres lehet a sor, több utcán keresztül kígyóznak az oltásra várók, gyorsan elterjedt ugyanis a hír a Facebookon, hogy az is megkapja ma az oltást, aki időpont nélkül elmegy az oltópontra.

Azoknak nem kell sorban állniuk, akik a második oltásra jönnek, az erről szóló igazolás felmutatásával gyorsabban bejutnak az épületbe.

Közben délre a Honvédkórházban elfogyott a Pfizer-oltóanyag.

A Propeller.hu-nak a helyszínen egy katona elmondta péntek dél körül elmondta,

a kórházi vezetők azt üzenték a várakozóknak, hogy Pfizer első adagját már senkinek sem tudják ma beadni, mert elfogyott. Jelen pillanatban már csak az kap Pfizert a sorban várakozók közül, aki a második körös oltására érkezett ma. Aki regisztrált a többi oltásra, azt természetesen várakozás nélkül beoltják a számára kijelölt oltóponton.

A kórház később egy hivatalos közleményt is kiadott, amiben azt írják, hogy

az újonnan érkezőket csak Astra Zeneca vagy Sinopharm oltóanyaggal tudják beoltani

A Telex.hu beszámolója szerint kígyózik a sor az Uzsoki Kórházból, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházból és a Szent Rókus Kórházból is. Utóbbinál már ki is tettek egy táblát, hogy fényképezni tilos. A Sportkórházhoz is egyre többen érkeznek, itt a sorban egy fiatalember rosszul lett és összeesett, emiatt három orvosból egy kiszállt az oltásból – írja a lap.

Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Dologház utcai épületénél is hosszú sor állt.

Délelőtt a Propeller.hu információi szerint a budapesti Péterfy Kórháznál is hosszú sorokban várakoztak az emberek. Volt némi hangos szóváltás is a várakozók között, talán ez lehetett az oka, hogy a rendőrség is megjelent a helyszínen, hogy biztosítsa a terepet.

A Propeller információi szerint azokat, akit időpontra érkeztek, előreengedték a sorban a Péterfyben, egyáltalán nem kellett várakozniuk. Az épületben már teljesen flottul ment minden olvasónk beszámolója szerint, bent már nem volt tumultus, és mindenki tartotta a másfél méteres kötelező távolságot is, természetesen maszkot viselve. Olvasónk elmondta, hogy a bejáratnál katonák ellenőrizték a regisztrációt, így a Péterfyben valószínű, hogy senki sem kapott "lepattanó" oltást.

Olvasónk szemfüles volt, és éjjel fél 1-kor regisztrált az oltásra, mert a Facebook Vakcinavadász csoportjában a Péterfy Kórházról jött ki elsőként az infó, hogy oda is lehet majd regisztrálni a Pfizerre.

Érthető, hogy főleg a fiatal, huszonéves korosztály állt ma sorban, azok, aki éjjel fent voltak, és még sikerült nekik a regisztráció a reggeli rendszer-összeomlás előtt.

A Telex.hu információja szerint a Győri Petz-kórház oltópontjánál is több száz méteresre duzzadt mostanra a sor. A katonák és rendőrök karszalagot és hozzájáruló nyilatkozatot osztogatnak a sorban állóknak – akinek jut, az biztosan kap oltást.

Az egri Markhot Ferenc Kórháznál is több százan várakoznak. Az embereket katonák irányítják, és egyelőre senkit nem küldenek el, de azt nem tudják, jut-e majd mindenkinek oltóanyag.

Székesfehérváron vizet osztanak, mobil mosdót állítanak fel. A Telex olvasója megerősítette a lapnak, hogy több száz ember várakozik a székesfehérvári kórháznál. A katonák állítása szerint azt mondták kérdésére, hogy

azok is kaphatnak oltást, akik korábban regisztráltak a vakcinainfón, de péntek reggel nem jelentkeztek időpontra az egészségügyi rendszerben.

Beszámolója szerint a katonák nagyon készségesen osztják az oltási hozzájárulási papírokat mindenkinek.

Zalaegerszegen is hosszú sorok alakultak ki a Propeller információja szerint.

Orbán Viktor a Kossuth rádióban arról beszélt péntek reggel, hogy

a regisztráltaknak ma még beadják a Pfizert, aztán hetekig kell várni erre a vakcinára, mert félreteszik a 16–18 éveseknek.

A koronavirus.gov.hu oldalán közben azt írják:

Az Országos Oltási Munkacsoport döntése alapján rendkívüli oltási akciót tartanak a mai napon. A regisztráltak számára péntek reggel 8 órakor Pfizer vakcinára is megnyílt az online időpontfoglaló a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az oltásra – kórháztól függően – ma délelőtt 10 óra és este 9 óra között kerülhet sor.

Az időpontfoglaló honlap nagy terhelése miatt jelenleg karbantartás zajlik – jelent meg a cikk kiegészítésekén fél 10 körül.

Péntek délután az operatív törzs közölte, hogy pénteken terheléses támadás érte a védőoltás-regisztrációs oldalt, az EESZT honlapját, és a támadás a receptfelírási rendszert is érintette. A helyreállítás jelenleg is zajlik, a tájékoztatás szerint „a támadást felelőtlen emberek követték el” és hasonló akcióra más országban is volt példa.

Forrás: HVG.hu, 24.hu, Telex.hu, Propeller.hu

Fotó, videó, címlapkép: Propeller.hu