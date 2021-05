A fideszes tagok meg sem jelentek azon a bizottsági ülésen, ahol 200 ezer súlyos fájdalmakkal élő nő ügye lett volna a téma

Petíció indult az endometriózisban szenvedő nők ellátásáért. Az endometriózissal élő nők állandó, krónikus kismedencei fájdalommal élnek, a tünetek súlyossága változó. Sokan a menstruáció alatt a lakásból sem tudnak kimozdulni a görcsök miatt, számos esetben a fájdalomcsillapítók sem segítenek. Több nőnek azonban a ciklustól függetlenül is fájdalma van. A fájdalom helye is változó, a kismedencén túl a derékfájdalmon át a láb zsibbadásáig bárhol megjelenhet az érzet, idegi érintettség is előfordul. Tüdőérintettség esetén pedig a vállak, karok fájdalma is jellemző. A fájdalmas betegség az érintett nők szexuális életére is kihat, nem ritka a hüvelyi érintettség sem. Az endometriózis a gyermekvállalást is megnehezíti, sok esetben ellehetetleníti.

Magyarországon a betegség által érintett 200 ezer nőt nemcsak az egészségügyi szolgálati jogviszonyba foglalt összeférhetetlenségi szabály – ami miatt benyújtotta előterjesztését az ellenzéki képviselő – tartja bizonytalanságban, de a halasztható műtétek pandémiás helyzet miatti szüneteltetése is azt eredményezi, hogy sokan nem tudják, mikor szabadulhatnak meg már végre a sok esetben nagyon fájdalmas és veszélyes tünetektől – írj a HVG.

Petíciót indított az endometriózisban szenvedő nők közfinanszírozott ellátásáért Szél Bernadett független parlamenti képviselő kedden.

A petíció oldalán azt írják:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény miatt a betegek ellátáshoz való hozzáférése közvetlenül is súlyosan sérült. Ez az endometriózisban szenvedő, több mint 200 ezer nő esetében konkrétan azt jelenti, hogy az őket kezelő specialisták jelentős része a magánellátást választotta, így a betegek nem tudják a igénybe venni az állami, tb-finanszírozott műtéteket. Az endometriózis akár két-három évente ismételt műtéti kezelést igényel, és csak az ebben jártas, különleges szakértelemmel rendelkező orvosok tudják megfelelően elvégezni a beavatkozásokat. Belőlük pedig kevés van, és most még kevesebb maradt az állami egészségügyben. Ebben a rengeteg szenvedéssel és akár meddőséggel járó betegségben szenvedő nőknek joguk van arra, hogy továbbra is az állam fedezze a műtéteik költségeit, amikre már most milliós hiteleket vesznek fel.

A politikus azt követően döntött így, hogy az ügyben benyújtott törvénymódosításáról még csak vitázni sem akart a parlament Népjóléti bizottságának fideszes tagsága. A képviselőt hétfőn levélben értesítette a Fidesz-frakció, hogy ne menjen be, mert nem fogják megszavazni a napirendet, majd meg sem jelentek a kedd délutánra kitűzött ülésen.

A politikus az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény módosítását kezdeményezte annak érdekében, hogy a különleges szakértelmet igénylő betegségeket (mint például az endometriózist) kezelő szakembereket kivételként kezeljék a törvényben, és ne vonatkozzon rájuk az a tiltás, hogy egy orvos nem kezelheti ugyanazt a beteget ugyanazzal a betegséggel magán- és állami finanszírozású praxisában.

Magán úton ugyanis egy endometriózis műtét minimum félmillió forintnál kezdődik, a súlyosabb esetek (pl. bélrezekció) pedig másfél millió forintnál is többe kerülhetnek a betegnek egy magánkórházban. Van olyan beteg, akinek 2-3 évente műtétre kell menni, de ennél hamarabb is kiújulhat a betegség.

Szél a hvg.hu megkeresésére közölte,

érzéketlennek tartja a kormánypárt hozzáállását, és nem hajlandó elfogadni, hogy a képviselők ne jelenjenek meg egy ilyen ügyről szóló bizottsági ülésen.

Mi az endometriózis?

Magyarországon minden 10. termékeny életkorban lévő nőt érinti a betegség, számukat 200 ezer felettire becsülik.

Az endometriózis méhnyálkahártyához hasonló – endometrium – szövet megjelenését és szaporodását jelenti a méh üregén kívül, leggyakrabban a kismedencében, a petefészkekben, illetve a hashártya felszínén. Ennek hatására belső szervi összenövések, immunológiai reakciók és sejtmediátor anyagok felszabadulása ciklikus fájdalmat és meddőséget okozhatnak.

A betegség okozta elváltozások érinthetik a méh izomzatát, a méhen kívüli hasűri és nemi szerveket, így a petefészket, petevezetéket, hüvelyfalat, a vastag-, vég-, illetve ritkábban a vékonybelet; a húgyhólyagot és a húgyvezetéket, sőt akár a májat, vesét, tüdőt is.

- írja az endometriozismagyarorszag.hu oldal.

A betegség kialakulásának pontos oka nem ismert – teszi hozzá honlapján az "Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány. Az általánosan elfogadott elmélet szerint a legtöbb nőnél előforduló retrográd menstruáció (a menstruációs folyadék fordított irányú, hasüreg felé történő távozása) okozza az endometriózis kialakulását.

A meddőségek 40 százaléka vezethető vissza a betegségre, amit jellemzően laparoszkópos műtéttel kezelnek, eltávolítva az elváltozásokat.

Az endometriózis főbb tünetei

- Leggyakoribb tünet a fájdalmas menstruáció

- Állandó, tartós, krónikus kismedencei fájdalom

- Vizelet-, illetve székletürítést kísérő fájdalom (súlyos esetben véres vizelet, illetve véres széklet)

- Szexuális élet kapcsán fellépő fájdalom

- Gyakran az egyedüli tünet a meddőség, mely a betegek körülbelül 40%-ánál fordul elő.

Az endometriózis döntően a fiatal, 25 és 35 év közötti nőket érinti.

Salamon Adrienn, az “Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány kuratóriumának elnöke a hvg.hu-nak elmondta

a legnagyobb nehézséget jelen esetben a pandémiás helyzet okozza.

Beavatkozásokat csak a nagyon súlyos, életet veszélyeztető esetekben végeznek az állami betegellátásban, ahol a többiek esetében legfeljebb konzultációk és vizsgálatok zajlanak. Az érintettek gyógyszeres terápiával, fájdalomcsillapítással tudják enyhíteni a fájdalmas tüneteket, a szakértők ebben erejükön felül igyekeznek segíteni – mondta az elnök, aki szerint

sokan vannak, akik nagy fájdalmakkal küzdenek.

Az EMMI-től ezért azt is kérték, hogy fontolják meg a műtétek visszaállítását, legalább azokban az intézményekben, ahol nincsen Covid-osztály, és járványügyi szempontból biztonságosnak tekinthetők.

