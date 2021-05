Egy új betegség alakult ki, ami a koronavírushoz köthető, és korábban teljesen egészséges gyerekeket érint – megrázó kijelentést tett Novák Hunor

A gyerekeknél is jelentkezhetnek szövődmények a koronavírus után, Dr. Novák Hunor most egy súlyos betegségre hívja fel a figyelmet.



Több gyerek is került már intenzív osztályra koronavírussal hazánkban is, sajnos a gyerekeknél is lehet komolyabb lefolyású a Covid-fertőzés, és kialakulhatnak későbbi szövődmények is.

Egy új betegség alakult ki, ami a koronavírushoz köthető, és nagyrészt korábban teljesen egészséges gyerekeket érint

– mondta Novák Hunor, aki egy videót tett közzé, amiben felhívja a figyelmet arra, mely tünetekre kell odafigyelniük a szülőknek.

