Van olyan praxis ahol 50-ből egy ember kéri, azonban Merkely Béla szerint a kínai vakcina adja a legszélesebb védettséget

Merkely Béla szerint Sinopharm-vakcinák beadását követően kialakuló ellenanyagszint mértéke akár a több százszorosa is lehet annak, mint amit egy átfertőzöttséggel megszerezhetünk, azonban az emberek nem akarják beadatni.



Fotó:MTI/Rosta Tibor

A híresztelésekkel ellentétben jelenleg nincs szükség a kínai oltóanyag harmadik dózisának felvételére a szakember leszögezte:

ellenanyagszinttől függetlenül a vakcinák felvétele után mindenkinél kialakul a védettség.

A Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta:

tapasztalatai szerint minden oltás sokkal erősebb immunválaszt vált ki, mint maga a megbetegedés, ez pedig a kínai oltóanyag esetében is igaz.

A Pfizer és a Moderna egy új, úgynevezett hírvivő RNS- (mRNS) alapú oltóanyag, a Szputnyik V, az AstraZeneca és a Janssen esetében nem fertőző, különböző adenovírusba beleteszik a tüskefehérjének az információját, a szervezet pedig ez ellen a tüskefehérje ellen termel ellenanyagot.

Ezeket nem lehet összehasonlítani a vírus teljes elölt változatát tartalmazó Sinopharm-vakcinával, a kínai oltóanyagban nemcsak a tüskefehérje található meg, hanem rengeteg másféle fehérje is, amelynek következtében a kínai vakcina nem kifejezetten egyetlen, hanem sokféle fehérje ellen fejt ki immunválaszt.

Kiemelte, a kínai vakcinának a legenyhébb az oltási reakciója, és mivel teljes elölt vírust tartalmaz, a vírus fehérjének teljes spektrumában véd. A különböző vírusvariánsok ellen a Sinopharm képes megadni a legszélesebb immunitást.

Ennek ellenére több háziorvosi praxis arról számolt be, hogy tízből csak egy ember fogadja el a Sinopharmot, de van olyan praxis ahol 50 emberből senki sem.

A négymillió beoltottig 300 ezer embernek kellett volna elfogadnia a kínai vakcinát a ahhoz, hogy meglegyen a 4 millió beoltott, ez nem történt meg, csak úgy hogy százezer adag Pfizer-t dobott be a kormány.

A lassuló tendenciát jól jellemzi az, amiről mi is beszámoltunk ma, hogy Orbán szerint május 1-jétől számítva akár 7-10 nap alatt is elérheti az 5 milliót, május közepén elérjük a 6 milliót, június elsejére pedig már 7 millió beoltottnál fogunk tartani. Közben kedden mindössze 24 202 adag vakcinát adtak be, mely effektíve mélypontnak számít.

Forrás:MagyarNemzet

Címlapkép:MTI/Rosta Tibor