Már a tanárok oltása sem megy olyan simán, mint kellene neki

Egyre inkább akadozik a kormány oltási programja. A Népszava.hu értesülései szerint a pedagógusok oltásánál is problémák jelentkeztek.



Fotó: MTI/Bús Csaba

A hét elején kapták meg újabb SMS-behívóikat azok a pedagógusok, akiket az áprilisi kampányban oltottak be először a Pfizer vakcinájával. Számukra a következő napokban lesz esedékes a második dózis, az üzenetek azonban nem mindenkit töltöttek el megnyugvással.

A Népszava.hu több olyan esetről értesült, amikor a behívóban csak annyi szerepelt: az érintett pedagógus az oltási papírján szereplő időpontban jelenjen meg. Ez még rendben is lenne, azonban a konkrét időpontot lefelejtették az üzenetekből. (Az első oltási napokon pedig még nem tudták megmondani a második dózis beadásának időpontját.)

Egyes pedagógusok pedig arról számoltak be, hogy bár volt időpontjuk a második oltásra, hétfőn mégis kaptak egy SMS-t, amelyben teljesen más napra hívták be őket. A legnagyobb bizonytalanság viszont azok körében alakult ki, akik hétfőn, rövid időn belül két behívót is kaptak két különböző, például egy csütörtökre és egy szombatra szóló időponttal.

A fennforgást okozhatja az, hogy megkezdődtek az írásbeli érettségik, amelyek lebonyolításában több tanár is részt vesz, akik így lehet, hogy csak új időpontban tudnak eljutni az oltásra. Ezzel kapcsolatban Totyik Tamás a Népszava érdeklődésére annyit mondott, hozzájuk is érkeztek megkeresések a behívók kapcsán, de az érintetteknek csak azt tudja javasolni, ha bizonytalanok, kérjenek tájékoztatást a második oltás pontos időpontjáról a kórházi oltópontokon, illetve ha valamilyen hibát észlelnek, azt a munkáltató felé is jelezzék.

Forrás: Népszava.hu

