Hadházy szerint "bűnt" követ el a kormány, egyre több a kérdés a Sinopharm vakcina körül

A kínai vakcinával kapcsolatban a napokban nyilatkozott a WHO, most Hadházy is megszólalt ennek kapcsán.



A WHO nem rendelkezik adatokkal a kínai vakcinák hatékonyságáról az idős embereknél. A magyar kormány több százezer fős mintával rendelkezik. Miért nem teszi közzé a részletes eredményeket? Ha jók és visszatartja-bűn. Ha rosszak és visszatartja-bűn.

A Seychelle-szigeteken ismét mindent zárnak, annak ellenére, hogy nagy az átoltottság. Elsősorban a kínai vakcinával oltottak, de sok az új fertőzött.

Egyelőre nem tudunk semmit a Sinopharm hatékonyságáról.

Erre reagált Hadházy, akik szerint "a kormánynak lehetnek adataik, de nem árulják el, pedig milliók életét menthetnék meg a világon".

A WHO azt állítja, hogy a Sinopharm vakcina működik 18-59 év között. A súlyos mellékhatások, kockázatok is alacsonyak ebben a korcsoportban, bár ebben "közepesen biztosak" csak.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke ennek kapcsán érdeklődött Kásler Miklós miniszternél, hogy a kormány miért csak ősszel kezdi az antitest teszteket.

Választ nem sikerült kapnia, csupán Rétvári Bence államtitkár írt az oltásellenes baloldalról, illetve arról, hogy minden vakcina hatásos.

