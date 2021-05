Másfél évig nem dolgozott, de kapta az államtitkári juttatást – most újra kormánybiztos lett

Dr. Bogdán Tibort vasárnaptól két évre „a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá” nevezték ki – írja a HVG.hu.



Főleg a fizetésképtelenségi, reorganizációs eljárások egyes kérdéseinek szabályozására, a jogi személyek egységes nyilvántartásának szabályozására, az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás jogi szabályozására kell javaslatot tennie. Ehhez öt fős titkárságot és államtitkári juttatást, havi bruttó 1,75 millió forint kap.

A kinevezés érdekessége, hogy a kormány csak ezzel együtt helyezte hatályon kívül a Bogdán Tibor eddigi kormánybiztosi megbízatásáról szóló határozatát.

Ugyanis őt 2019. május 9-től két évre – azaz éppen e hét vasárnapjáig – „a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok koordinációjáért” tették felelőssé.

Egyebek közt dolga volt figyelemmel kísérni a Közigazgatási Felsőbíróság esztergomi elhelyezésével összefüggésben felmerülő, szervezési és előkészítési feladatok és a közigazgatási bíróságok infrastruktúrájának megvalósításával összefüggő kormányzati és koordinációs feladatok végrehajtását.

Csakhogy a kormány már öt hónappal később letett az önálló közigazgatási bíróságok létrehozásáról, sőt 2019 decemberében az Alaptörvényből is törölték ezt az intézményt.

Bogdán Tibor neve azonban 2021. május 7-én reggel is a közigazgatási bíróságokat érintő feladatkörrel szerepel a kormány honlapján a kormánybiztosok között.

Mivel 2019-ben is államtitkári juttatást adtak neki, a jelek szerint ezt annak ellenére kapja még most is, hogy feladata másfél éve megszűnt, most pedig május 9-től úgy léphet át az új munkakörbe, hogy egyetlen nap se esett ki a jövedelméből.

