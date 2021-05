Kásler Miklós óriási sikereket jelentett be

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is engedélyezte a kínai Sinopharm-vakcinát, ezzel nemzetközi szinten is beigazolódott a magyar kormány álláspontja, "ami szerint hazánk oltási programját a politikai, gazdasági érdekek helyett kizárólag az egészségügyi szempontok határozzák meg" – írta az emberi erőforrások minisztere pénteken a közösségi oldalán.

Kásler Miklós Facebook-bejegyezésében arra reagált, hogy a WHO jóváhagyta pénteken a kínai Sinopharm állami gyógyszergyár által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina vészhelyzeti alkalmazását.

A tárcavezető kiemelte, hogy az egészségügyi kormányzat javaslata nyomán beszerzett kínai vakcinákból eddig több mint egymillió ember kétszeri oltásához elegendő mennyiség érkezett Magyarországra.

"A sikeres magyar oltási programnak köszönhetően pedig lehetőségünk nyílik az ország fokozatos újraindítására"

- tette hozzá a miniszter.

Varga Judit: mi régóta tudjuk, hogy a Sinopharm biztonságos és hatásos

A magyarok régóta tudják, hogy a kínai Sinopharm vakcina biztonságos és hatásos – tette közzé az igazságügyi miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Varga Judit azt írta: "Mosolyogni ér! Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a mai napon engedélyezte a kínai Sinopharm oltóanyag használatát. Ez azt jelenti, hogy a vakcina biztonságos és hatásos. Ezt mi, magyarok régóta tudjuk".

Mosolyjellel zárt bejegyzését a miniszter arra reagálva fogalmazta meg, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken jóváhagyta a kínai Sinopharm állami gyógyszergyár által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina vészhelyzeti alkalmazását.

A WHO döntését követően Szijjártó Péter is nekiugrott a "baloldalnak".

Forrás: MTI

Fotó: Facebook/Kásler Miklós