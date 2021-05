Megrohamozták a háziorvosokat a dühös betegek

A háziorvosok és asszisztenseik valóságos rohammal szembesültek, ugyanis azok a betegeik folyamatosan hívogatják őket, akik oltást kaptak, de kártyát nem – írja a 24.hu.



Fotó:Propeller.hu

Közben nemcsak a páciensek, hanem orvosok és asszisztenseik is arról panaszkodnak, hónapok óta várják az oltást igazoló kártyájukat.

Már nem csak azért keresik fel sokan a háziorvosukat, hogy van-e Pfizer-vakcina, rengetegen telefonálnak afelől érdeklődve, hogy miért nem kapták meg az oltottságukat bizonyító védettségi igazolványukat.

A 24.hu-nak egy budai háziorvosi rendelő munkatársa panaszolta:

Már így is rátukmáltak a háziorvosokra minden munkát, éjjel-nappal dolgozunk, oltunk február óta, még hétvégén is. Most a nyakunkba varrják ezt is, hogy ha a beteg nem kapta meg az igazolványát, akkor az azért lehet, mert a háziorvos nem töltötte fel a rendszerbe az adatait. Épp az imént hívott megint egy beteg, az okmányirodából küldték el, azt mondták neki, hogy nálunk reklamáljon, mert nincs a rendszerben. Mi megnéztük, és látjuk, hogy fel van töltve a nevéhez minden adat. Folyamatosan küldik hozzánk a felháborodott embereket, már lincshangulat van