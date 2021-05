Jó hírt közölt Varga Mihály: Jövőre is folytatódnak az adócsökkentések

Két százalékponttal csökkenti jövőre a kormány a munkabér adóterheit. Könnyebb és olcsóbb lesz az átalányadózás, megszűnik a kockázatitőke-alapkezelők és a tőzsdék különadója, és kedvezőbbé válik az energiaellátók társasági adózása is.



Jelentette be Varga Mihály a Facebookon. Aki szerint jövőre is folytatódnak az adócsökkentések és az adóegyszerűsítések, a gazdaság újraindítását az adópolitikán keresztül is segíti a kormány, a fentiekről szól a jövő évi adókönnyítésekről szóló törvényjavaslat, amit hamarosan benyújtanak az Országgyűlésnek.

Az intézkedéssorozat ezekből a főbb áll:

1, csökkentik a munkabérek adóterheit: 2022 júliusától a szociális hozzájárulási adó mértéke 15%-ra mérséklődik, és a szakképzési hozzájárulás a kedvezmények fenntartása mellett beépül az adóba, a munkát terhelő adók mértéke így 2 százalékponttal csökken, valamint egyszerűsödik az adórendszer

2, könnyebb és olcsóbb lesz az átalányadózás: a jövőben az éves minimálbér tízszereséig, kiskereskedelmi tevékenység esetén az ötvenszereséig lesz választható, az így adózó vállalkozónak az éves minimálbér felééig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, és élhet a családi adókedvezmény lehetőségével is.

3, segítik a gazdaság újraindításában aktívan résztvevő piaci szereplőket: a jövő évtől a kockázatitőke-alapkezelőknek és a tőzsdéknek nem kell különadót fizetniük, a rezsicsökkentés megőrzését segíti, hogy az energiaellátók a veszteségüket a következő öt adóévben levonhatják az adózás előtti eredményükből

4, haladnak a kriptodevizákból származó jövedelmek kifehérítése felé: a 30,5%-os jelenlegi adóteher 15%-ra csökkenhet – ez több milliárd forintot hozhat a költségvetésnek.

Varga Mihály szerint a családokat és a vállalkozások segítő gazdaságpolitika része a hamarosan az Országgyűlés elé kerülő törvényjavaslat.

