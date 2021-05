Barátok közt: Szijjártó büszke arra, hogy a barátja vezeti a legnagyobb állami beruházásokat

Fürjes Balázs közösségi oldalára írt bejegyzésben tette ma közzé, hogy a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeként indul.

Bejegyzését azzal kezdte:

- majd azt is hozzátette, hogy a megtisztelő a felkérést Pokorni Zoltántól kapta:

- írja bejegyzésében.

Szijjártó Péter szintén közösségi oldalán osztotta meg Fürjes Balázs bejegyzését, amihez azt írta:

Balázs barátom vezette a Puskás stadion, a Groupama és a Sportaréna építkezését, ahogy hozzá kötődik a Ludovika és a MOME új campusa is. Amibe eddig belefogott, sikerre vitte. Reméljük, így lesz most is.

Hajrá, Balázs!