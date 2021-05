Védelmébe vette Karikó Katalint és porba alázta „interneten tanyázó csürhét” Puzsér

Puzsér Róbert talán Magyarország elsőszámú kritikusa, akinek a véleménye több száz ezer embert is érdekel. Az elmúlt hetekben Majka és Berki Krisztián is megkapta a magáét.



Kép:Facebook

Most pedig Karikó Katalinnak, a Pfizer-vakcina kifejlesztésében elképesztő érdemeket szerző kutatónak a védelmére kel az internetes gyűlöletcunami közepette.

Karikó Katalin ahogy arról mi is beszámoltunk a nyilvánosság előtt bevallotta, hogy az állambiztonság beszervezte, beszervezett ügynökként tartották számon, de jelentést nem tett.

A népharag azonban azonnal rátalált a kutatóra. Puzsér már az ellen is felszólal, hogy ismeretlenül ne köpjük arcon a legjobbjainkat, de ennél messzebbre is megy, és küldi melegebb éghajlatra a kommentelőket.

Nem tudom, hogy tett-e Karikó Katalin terhelő jelentést bárkire is, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt az azóta végzett munkájával ne fizette volna vissza az emberiségnek. Karikó Katalin egy példakép – és nem hiszem, hogy ezen bármi is változtathat. Ugyan miféle szörnyűségeket követhetett el egy egyetemista csaj Szegeden a hetvenes években? Karikó Katalin attól még hős marad, ha esetleg kiderül, hogy ő is ember, akinek vannak gyengeségei.