Novák Katalin attól fél, hogy a magyar oltási program vonzani fogja a migránsokat

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Santiago Abascallal tartott közös sajtótájékoztatón hozta fel aggodalmait – adta hírül az Index.hu.



Fotó: Novák Katalin/Facebook

Az eseményen a Fidesz alelnöke azt ecsetelte, hogy az Európai Unió külső határánál, Röszkénél a koronavírus-járvány lecsengésével a migrációs nyomás újbóli erősödésére számítanak.

Szerinte ennek már láthatóak is a jelei, hiszen folyamatosan növekszik, az utóbbi időszakban megháromszorozódott az illegális határátlépések száma – írja az Index.hu.

Novák arról is beszélt, hogy a magyar kormány a jövőben is meg fogja védeni az ország határait, hiszen még nagyobb vonzerőt jelent majd a magas átoltottság, illetve a migránsoknak bizakodásra adhat okot, hogy Magyarországon beoltják őket, tehát ilyen értelemben az egészségüket is még inkább védve érezhetik.

Forrás: Index.hu

Fotó: Novák Katalin/Facebook