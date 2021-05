Orbán: "Köszönöm mindenkinek, aki ma gondolt rám"

Reagált a jókívánságokra.



Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Elárasztották születésnapi jókívánságokkal párttársai és rajongói a ma 58 éves Orbán Viktort.

A miniszterelnök rövid üzenettel reagált a köszöntésekre:

Köszönöm mindenkinek, aki ma gondolt rám // Thank you for the birthday wishes!