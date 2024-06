„Maradt egy napom, köszi, Duna!” – Brutális árvíz közelít Budapesthez, Varga Viktor házát is elöntheti

Már kiadták a figyelmeztetést: durva árvíz éri el a fővárost, a vízügy már felkészült a védekezésre. Mindez Varga Viktor énekesnek sem árt, akinek a házát újra elöntheti a Duna.

Sok csapadék esett az utóbbi időben, az elmúlt 24 órában területi átlagban 10-18 mm eső hullott – az esőzés folytatódik is a dunai vízgyűjtőn, ezért a vízügy már gőzerővel készül a védekezésre a várható árhullám ellen – adta hírül a penzcentrum.hu.

A védekezési munkák összehangolása céljából június 3-án megkezdte működését a vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse: több mint 60 szakember került a tiszai vízügyi igazgatóságoktól a szigetközi Duna-szakaszhoz – írta a penzcentrum.hu.

Bár az előrejelzések bizonytalanok, a legfrissebb számítások azt mutatják, hogy a Duna június 7-én, pénteken Nagybajcsnál III. fok közelében, a hétvégén pedig Budapestnél I. fok felett tetőzik majd, megközelítve a rakpartot.

Varga Viktornak megint pakolnia kell, ártérben van a háza – Fotó: instagram.com/vitezvargaviktor

Az árhullám miatt bajba kerülhetnek azok, akiknek háza, ingatlanja van veszélyeztetett területen. Köztük Varga Viktor énekes: a háza alsó szintjére ebben az évben már másodjára törhet be a víz – írta meg a blikk.hu.

A sztárnak mindössze 1 napja maradt felkészülni a durva helyzetre.

Na srácok. A helyzet a következő... maradt konkrétan ez az egy napom, hogy újra felpakoljam a házamat az emeletre. Ugyanis most, pár hónap után, a nagy téli árvíz után újabb árvíz érkezik, amivel nyilván semmi probléma nincs, hiszen ott lakom az ártérben, de azért megint váratlanul jött, mert most egy évet várhatott volna, hogy tényleg befejezzem a házat. A jurtám most már tuti nem fog elázni, viszont az egész házamban most legalább másfél-két méter vízre lehet számítani. Jó program, úgyhogy ez a játékom van ismételten, köszi, Duna!