Hiába a járvány, a Fidesz nagy uraihoz tódult a pénz

Az éves beszámolókból kiderült, hogy a NER nagy része számára jó üzleteket hozott a tavalyi év is; vészesen nagy a drágulás az építőiparban, és nem látszik, hol lehet a vége; kiderült, hogy még annál is jobban teljesített a gazdaságunk az év elején, mint ahogy eddig hittük. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Eljött a céges beszámolók közzétételének határideje, így képet kaptunk arról, milyen év volt a vállalatok számára 2020. Az nem csoda, hogy a vendéglátósok jelentős része nagyot bukott, ahogy az sem, hogy a házhoz szállításra dolgozók közül sokan jó évet zártak – a Teletál Ételfutár például megtriplázta az üzemi eredményét.

Az év vesztesei között volt a paksi bővítés két projektcége is, 6,7 milliárd forint lett a mínusz. A ferihegyi reptér is hatalmas veszteségeket szenvedett el, ami nem is csoda egy olyan évben, mint a tavalyi. A Sziget szervezőcége közel másfél milliárdos mínusszal zárta az évet, amin szintén nem kell csodálkozni, ha egyszer nem volt fesztivál. De mindez eltörpül a Mátrai Erőmű 43 milliárdos vesztesége mellett.

Forrás: hvg.hu

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt